Rasse-Kaninchen als Hingucker

Die Gemeindeturnhalle in der Ortsmitte von Breitengüßbach ist am Samstag und Sonntag, 18. und 19. November, Austragungsort für eine Rasse-Kaninchen-Ausstellung. Dort präsentieren die Hobbykaninchenzüchter des Vereins B 871 Bamberg und Umgebung über 230 Rassekaninchen. Erneut werden vom Riesenkaninchen "Deutscher Riese" in verschiedenen Farben über Rexkaninchen mit samtähnlichem Haarkleid bis hin zu den Zwergrassen 25 verschiedene Rassen und Farbenschläge zu bewundern sein. Bereits am Vortag werden die Ausstellungstiere durch vier Preisrichter des Zentralverbandes deutscher Rassekaninchenzüchter bewertet.

Die Schau, zu der Kinder freien Zutritt haben, ist Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Der Tierausstellung angeschlossen ist eine reichhaltige Tombola, auch eine Vielzahl an selbstgebackenen Kuchen mit Kaffee sowie Speisen und Getränke werden angeboten.

Besucher dürfen ihren Zier- oder Zwerghasen mitbringen und von erfahrenen Züchtern begutachten lassen. Auch das richtige Schneiden der Krallen sowie der richtige Umgang mit den Tieren werden gezeigt.

Eine neue Attraktion bieten einige Jugendzüchterinnen mit ihren Kaninchen. Sie präsentieren mehrmals täglich eine Kanin-Hop-Schau. Im Parcors werden ähnlich wie beim Pferdesport die Hindernisse aufgebaut, wo die Kaninchen freiwillig die Hindernisse meistern. nge