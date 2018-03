Randalierer ziehen durch die Innenstadt

Gleich mehrere Sachbeschädigungen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag im Stadtgebiet begangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei liefen am Montag gegen 22 Uhr vier dunkel gekleidete Personen von der Breitenbacher Straße kommend in die Innenstadt. Bis etwa gegen 2 Uhr warfen sie mehrere Mülltonnen in den Breitenbach, zerstörten am Osterbrunnen auf dem Marktplatz mehrere Eier und knickten zwei geschmückte Bäume um. Am Dienstag ging bei der Polizei noch die Mitteilung ein, dass eine Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäfts am Marktplatz mit einem Stein eingeworfen worden war. Auch diese Tat dürfte von den Randalierern begangen worden sein. Der Gesamtschaden beträgt etwa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Ebermannstadt bittet unter Telefon 09194/ 73880 um Hinweise, die zur Aufklärung der Taten führen.