Randalierer muss ins Krankenhaus

Am Montag kurz nach 5 Uhr wurde die Polizei vom Vermieter eines Wohnanwesens im Bamberger Nord-Osten verständigt, dass ein Bewohner seiner Wohnung randalieren würde. Als die Polizei in der Wohnung des 26-Jährigen eintraf, waren Teile der Einrichtung bereits beschädigt worden. In einem der Räume hatte der Mann mehrere kleine Mengen Cannabis als Räucherquellen angezündet und den Rauch des Betäubungsmittels inhaliert. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes musste der Mann ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wurden aufgenommen.