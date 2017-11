Ramadama bei den Anglern

Scharenweise waren Angler an den heimischen Gewässern des Bezirksfischereivereins zu sehen. Bewaffnet mit Müllpickern und Müllsäcken zogen über 60 Angler und Jungfischer des Erlanger Vereins an der Regnitz, dem Alterlanger See, der Schwabach und dem Rhein-Main-Donau-Kanal entlang und haben dabei zwei Container voller Müll gesammelt. Die Container werden dem Verein für diese Aktion immer zur Verfügung gestellt.

Aufgefallen sind den Sammlern wieder Einkaufswagen, zwei Fahrräder und kurioserweise ein Hubwagen, aber auch ein altes Wagenrad. Das sei immer ein gelungener Tag, heißt es in einer Pressemitteilung der Fischer, nicht nur für die Kameradschaft, sondern vor allem für die Natur, eines der wichtigsten Themen des Fischereivereins. Die Angler entdecken auch immer wieder illegale Müllabladestellen an der Regnitz, die schnell entfernt werden müssen, da sich solche Stellen sonst rasend schnell vergrößern. Aber auch Grünabfallplätze direkt am Alterlanger See, die dieses schöne, der Naherholung dienende Gebiet verschandeln, obwohl es kostenlose Sammelstellen für Grünschnitt und Laub gibt. red