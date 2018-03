Räuspern kommt teuer zu stehen

Weil sie sich plötzlich sehr stark räuspern musste war eine 58-jährige Ford-Fahrerin am Montagabend kurzzeitig abgelenkt und fuhr deswegen nahezu ungebremst in das Heck eines vor ihr fahrenden Sattelzuges. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Schaden an ihrem Fahrzeug beläuft sich auf rund 7000 Euro.