Räuchern lernen

Die Lehranstalt für Fischerei in Aufseß bietet die Möglichkeit, sich selbst am Räucherofen auszuprobieren. Der Kurs findet am Freitag, 27. April, um 9 Uhr statt. Anmeldung unter www.bezirk-oberfranken.de/fischerei im Bereich Fortbildungen, Näheres unter Tel. 0921/7846-1502 oder per E-Mail an fischerei@bezirk-oberfranken.de. red