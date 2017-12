Räuberischer Diebstahl auf Campingplatz

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich ein Unbekannter Zugang zu zwei Wohnwagen verschafft. Der Täter entwendete laut Polizeibericht Bargeld und Schmuck. Er wurde von einer Geschädigten beobachtet, entkam allerdings nach kurzer Verfolgung durch zwei Zeugen unerkannt. Die Ermittlungen führt nun im weiteren Verlauf die Kriminalpolizei Würzburg.



Laut um Hilfe gerufen

Kurz vor Mitternacht hatte eine Besucherin des Campingplatzes in der Duivenallee in Gemünden in ihrem Wohnwagen einen hellen Lichtschein wahrgenommen. Schließlich erkannte sie eine männliche Person, die offensichtlich den Innenraum durchsuchte. Der Unbekannte entnahm Schmuck im Wert von etwa 600 Euro und flüchtete. Die Geschädigte lief noch kurze Zeit hinter ihm her und schrie außerdem laut um Hilfe, heißt es ergänzend im Pressebericht.



Mit der Faust ins Gesicht

Ein weiterer Besucher des Campingplatzes befand sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort und bekam dies mit. Als er den Flüchtigen ansprach, schlug ihm dieser sofort mit der Faust ins Gesicht. Ein zweiter Zeuge bekam dies mit und verfolgte den Täter über den gesamten Campingplatz bis zum Haupteingang. Kurz bevor der Unbekannte das Gelände verlassen konnte, drehte er sich um und brachte seinen Verfolger zu Boden. Anschließend flüchtete er unerkannt in Richtung des ehemaligen THW-Geländes. Die beiden Zeugen wurden bei dem Vorfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Am Sonntagmorgen meldete sich der Platzwart des Campingplatzes bei der Polizeistation Gemünden und teilte einen weiteren, gleichartigen Diebstahl von Bargeld und Schmuck aus dem Wohnwagen einer weiteren Besucherin mit. Hier kam ein Gesamtwert von immerhin 1700 Euro zusammen.

Der Polizei liegt eine Beschreibung des Täters vor. Demnach ist er männlich, 1,75 Meter groß, 35 Jahre alt. Er trug dunkelblaue Bermuda-Shorts und eine Marine-Sweatshirt mit auffällig weißen Streifen.



Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei Würzburg führt inzwischen die Ermittlungen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die den unbekannten Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können. Die Zeugen sollten sich unter Tel.: 0931/457 17 32 bei den Ermittlern melden. pol