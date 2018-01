Räte tagen in Rattelsdorf

In einer öffentlichen Sitzung am heutigen Donnerstag um 18 Uhr im Rathaus wird der Marktgemeinderat die Bebauungspläne "Ebinger Straße/Alter Bahnhof", "Gartenstraße Ost" In Rattelsdorf und "Medlitz Nordost" diskutieren und die erforderlichen Beschlüsse fassen. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht ein Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Ebing auf Ersatzbeschaffung eines LF 8/8. Der aktuelle Sachstand für das Bürgerhaus in Medlitz erfordert eventuell eine Ergänzung des Beschlusses vom 27. April 2017. Für den Campingplatz in Ebing sollen die Gebühren angepasst werden. Stellung nehmen soll das Gremium zur Änderung des Bebauungsplans "Langmeh".

Weitere Tagesordnungspunkte sind: die Sportlerehrung 2018, die Zulassung zu Kirchweihen 2018 in Rattelsdorf und Mürsbach und die Änderung des Straßennamens "Schulstraße" in Ebing. red