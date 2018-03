Radspitze: FWV-Obmann weist Darstellung zurück

Zum Bericht vom 16. März "Pfützen an der Radspitze schlagen hohe Wellen" hat jetzt der 1. Obmann des Frankenwaldvereins (FWV), Ortsgruppe Seibelsdorf, Karl Schoger, Stellung genommen. Schoger zeigt sich verwundert über die angebliche Meinungsäußerung des Frankenwaldvereins zu dem Thema und betont, dass die Organe der Ortsgruppe das Thema weder behandelt, noch einen Beschluss dazu gefasst hätten.

Schoger teilt dazu Folgendes mit: "Persönlich und vom Markt Marktrodach habe ich Kenntnis erlangt von den beim Markt Marktrodach eingegangenen Unterschriftenlisten hinsichtlich des Wunsches zum Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Seibelsdorf nach Mittelberg und von Mittelberg nach Oberehesberg sowie vom Wunsch der Beibehaltung der Straßenbeschaffenheit (keine Asphaltierung). Ich respektiere die Meinung und den Wunsch beider Gruppierungen. In den letzten Tagen und Wochen konnte ich die Meinungen und Wünsche der einzelnen Meinungsträger zu diesem Thema auch in den Tageszeitungen verfolgen. Als 1. Obmann des Frankenwaldvereins, Ortsgruppe Seibelsdorf, vertrete ich seit 28 Jahren den gemeinnützigen Verein. Nach der Vereinssatzung vertrete ich den Verein nach außen und bin für die Durchführung der behandelten Beschlüsse der Ortsgruppe verantwortlich.

In der Berichterstattung ,Pfützen an der Radspitze schlagen hohen Wellen' wurde die Ortsgruppe des Frankenwaldvereins Seibelsdorf erwähnt, dass diese sich gegenüber der Marktgemeinde Marktrodach schriftlich zu dieser Thematik geäußert hat. Dies weise ich ausdrücklich zurück.

Die Organe der Ortsgruppe (Obmannschaft, Ausschuss und Mitgliederversammlung) haben bis dato keine Behandlung dieser Thematik vorgenommen und keinen demokratischen Beschluss hierzu gefasst.

Als Obmann bzw. Vorstand des Vereins vertrete ich 344 Vereinsmitglieder. Der Vereinszweck ist es u.a. die Liebe zur Heimat, das Verständnis für die Eigentümlichkeit des Frankenwaldes und seiner Bewohner zu wecken, Heimatkunde und Brauchtum zu pflegen, das Wandern zu fördern und die Natur zu schützen, um sie den Menschen zur Erholung und Erbauung zu erhalten.

Der Verein lehnt in seiner Vereinsarbeit alle Bindungen u.a. politischer Art ab (begründet in der Vereinssatzung, beschlossen in der Mitgliederversammlung vom 28. Februar 2010 und beurkundet am 14.04.2010, UrkNr. 766/2010 im Notariat Kronach).

Die Entscheidung über einen Ausbau oder Nichtausbau liegt nicht in der Zuständigkeit des Frankenwaldvereins, Ortsgruppe Seibelsdorf, sondern vielmehr u.a. bei der politischen Gemeinde. Diese nimmt sich der Angelegenheit an, was mir von Seiten des Ersten Bürgermeisters Norbert Gräbner sowie aus dem zahlreichen Schriftverkehr zwischen den beiden Meinungsträgern und der Verwaltung, welchen ich in Abdruck erhielt, auch bestätigt wurde.

Ich fordere daher alle Beteiligten auf, dass die persönlichen Meinungen nicht auf den Schultern des Frankenwaldvereins ausgetragen werden.

Ich bin verwundert über die einseitige Berichterstattung des Autors. Es wird eine Meinung des Frankenwaldvereins dargestellt oder zum Ausdruck gebracht, ohne mit mir als 1. Obmann und Vorstand gesprochen zu haben." red