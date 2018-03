Radler starten in die Saison

Die Ski- und Radabteilung des TV/DJK Hammelburg startet am Mittwoch, 28. März, in die neue Saison. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Frobenius-Gymnasium. Gefahren wird in vier verschiedenen Gruppen. Auch Neu-Einsteiger sind willkommen. Rückfragen bei Abteilungsleiterin Rita Schaupp, Tel.: 09732/783 09 86. Am gleichen Abend findet auch die jährliche Mitgliederversammlung um 20 Uhr im Hotel Kaiser statt. sek