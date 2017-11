Radler demoliert VW Caddy

Weil er auf der Pfisterstraße stadtauswärts ins Schlingern geriet, prallte ein etwa 35-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr gegen einen blauen VW Caddy. Der etwa 1,75 Meter große Mann mit schwarzen Haaren sowie Kinn- und Oberlippenbart wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt und verließ kurzerhand mit seinem nicht mehr fahrbereiten Fahrrad den Unfallort. Am Pkw war Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden. Nun ist die Polizei (Telefon 0951/9129-210) auf der Suche nach Radler. pol