Radio und Diesel wurden zur Beute

Ein Baustellenradio, Computerzubehör und Dieselkraftstoff erbeuteten Unbekannte in der Nacht zum Samstag aus einer Baufirma am nördlichen Stadtrand von Bad Rodach. Die Kriminalpolizei Coburg prüft einen Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Tankstelle (siehe Bericht auf dieser Seite) im selben Tatzeitraum und bittet um Hinweise.In der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag, 7.20 Uhr drangen die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Büroräume des Baugeschäftes in der Heldritter Straße ein. Dort durchsuchten sie das Mobiliar nach Wertgegenständen. Einige USB-Sticks und ein Baustellenradio erweckten ihr Interesse. Damit verließen sie zunächst das Gebäude und begaben sich zu zwei auf dem Firmenhof abgestellten Lkw. Bei den Fahrzeugen machten sie sich an den Tankdeckeln zu schaffen und zapften Diesel ab. Der Versuch, in einen Lagerraum zu kommen, scheiterte. Insgesamt verursachten die Diebe einen Sachschaden von etwa 800 Euro. Der Beutewert beläuft sich auf einige hundert Euro. Beim Einbruch in eine Tankstelle in der Coburger Straße am selben Abend wurden drei Täter und ihr Fluchtfahrzeug gesehen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 09561/6450. pol