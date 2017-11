Radfahrerin stürzte

Eine 55-Jährige stürzte am Dienstagvormittag aufgrund eines Krampfes, als sie in die Königsberger Straße stadteinwärts in Hammelburg, auf ihr Rad steigen und losfahren wollte. Bei dem Sturz zog sie sich Verletzungen an beiden Knien zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro. pol