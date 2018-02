Radfahrerin leicht verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Forchheim leicht verletzt worden. Am Nachmittag gegen 15.35 Uhr wollte ein 33-Jähriger mit seinem Opel vom Gewerbegebiet An den Sandgruben nach rechts auf die Staatsstraße 2244 abbiegen. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 56-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin verletzt wurde. pol