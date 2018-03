Radfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung

Ein 22-Jähriger fuhr am frühen Samstagmorgen mit seinem Trekkingfahrrad in der Schlesienstraße. Aus unbekannter Ursache und ohne Fremdeinwirkung stürzte der junge Mann mit seinem Fahrrad. Da er sich durch den Sturz am Ellbogen verletzte, wurde er, nach der ärztlichen Versorgung vor Ort, vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.