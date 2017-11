Radfahrer stürzt auf den Gehweg

Ein 65-Jähriger befuhr am Donnerstagmorgen um 8.55 Uhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße von Hemhofen in Richtung Ortsmitte. Er kam alleinbeteiligt an den rechten Bordstein und stürzte auf den Gehweg. Dort liegend wurde er von einem Passanten gefunden, der den Rettungsdienst verständigte. Der Radfahrer erlitt Prellungen am Fuß und wurde vorsorglich in die Chirurgie Erlangen eingeliefert.