Radfahrer attackiert Taxifahrer

Drei Männer sind am Donnerstagvormittag in der Klosterstraße in Forchheim in Streit geraten. Ein 60-jähriger Taxifahrer konnte wohl aufgrund eines 67-jährigen Fahrradfahrers nicht wenden, weshalb der Taxifahrer den Radfahrer zur Rede stellte.

Im weiteren Verlauf wurde der Taxifahrer durch den Radfahrer körperlich angegangen, was den 34-jährigen Fahrgast des Taxis dazu veranlasste auszusteigen. Auch dieser wurde schließlich durch den Radfahrer angegangen, was zu Handgreiflichkeiten führte. Sowohl der Taxifahrer als auch sein Fahrgast wurden hierbei leicht verletzt.



Polizeibeamte beleidigt

Der 67-jährige Radfahrer entfernte sich zunächst von der Örtlichkeit, konnte aber in der näheren Umgebung angetroffen werden. Aufgrund seines Verhaltens und der Tatsache, dass er seine Personalien nicht angeben wollte, musste er von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach und setzte sich gegen seine Gewahrsamnahme zur Wehr. Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden aufgenommen. pol