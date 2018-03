Radfahrer attackiert Fußgängerin

Am Freitag lief eine 17-Jährige gegen 7.50 Uhr an der Ampel Kettenbrücke/ Obere Königstraße über die Straße. Als sie den Radweg überquerte und auf dem Gehweg weiterlaufen wollte, schlug ein Radfahrer aus unbekannten Gründen mit der Faust auf ihren Oberarm. Der Radfahrer flüchtete anschließend in Richtung Untere Königstraße. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden. pol