Radeln auf dem neuen Weg

Die Gemeinde Altendorf, der Markt Buttenheim und der Markt Eggolsheim laden alle interessierten Bürger ein zur offiziellen Eröffnung des staatsstraßenbegleitenden Geh- und Radweges sowie des Wirtschaftsweges Buttenheim-Unterstürmig. Die Veranstaltung findet am Freitag, 8. September statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Löwenbräukeller Buttenheim. Von dort aus gibt es einen Bus-Shuttle-Service zur Liasgrube und dort werden die Leihfahrräder übergeben. Fahrradfahrer mit eigenem Fahrrad treffen sich um 9.15 Uhr an der Liasgrube. Gegen 9.30 Uhr erfolgen die ökumenische Segnung und die feierliche Eröffnung. Danach wird gemeinsam der Weg mit dem Fahrrad abgefahren. Grußworte sprechen unter anderem der Eggolsheimer Bürgermeister Claus Schwarzmann (BB/OEB/AS), Altendorfs Bürgermeister Karl-Heinz Wagner (CSU) und Buttenheims Bürgermeister Michael Karmann (ZWdG/CSU). Der gemütliche Ausklang findet auf dem Löwenkeller Buttenheim statt.

Voranmeldung unter Telefon09545/92220 oder E-Mail dotterweich@buttenheim. red