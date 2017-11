Rache an Egloffstein

Großkampftag für die Volleyball-Teams des TC Höchstadt: Ihren ersten Heimspieltag in der Kreisklasse bestreitet die zweite Damenmannschaft heute um 14 Uhr in der Realschulhalle. Auch die weibliche U18 und U14 treten vor heimischer Kulisse an.



Frauen II, Kreisklasse Nord

Erster Gegner der Höchstadterinnen, die je zwei Mal gewonnen und verloren haben, ist die junge Truppe des TV Erlangen V, die durchaus besiegbar scheint. Im zweiten Spiel trifft der TCH auf den SC Egloffstein, den er bereits im Hinspiel Mitte Oktober knapp mit 3:2 besiegt hat. Auch hier streben die Gastgeberinnen drei Punkte an, um sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.



Frauen III, Kreisklasse Nord

Die Damen III - allesamt Jugendspielerinnen - müssen zu den jeweiligen Rückspielen erneut nach Weisendorf. Das erste Aufeinandertreffen hatte die TSG deutlich für sich entschieden, was aber auch der Aufregung der TC-Mädchen im ersten Spiel geschuldet war. Dieses Mal wollen sie mehr Widerstand leisten und dem Tabellenführer alles abverlangen. Im zweiten Spiel ist der Tabellenzweite Greuther Fürth der Gegner. Auch gegen die SpVgg gab es ein 0:3. Der Absteiger verfügt über eine erfahrene Mannschaft, die den sofortigen Wiederaufstieg anstrebt.

Am Sonntag sind gleich vier Jugendteams des TC Höchstadt im Einsatz. Die U18 (gegen TV Altdorf II und TuS Feuchtwangen) und die erste Mannschaft der U14 (gegen TV Fürth und TV Altdorf) haben ab 10 Uhr Heimrecht, während die zweite Mannschaft der U14 nach Uffenheim (gegen die Gastgeberinnen der SB und SV Rednitzhembach) reist und die U12 ihren ersten Spieltag in Veitsbronn bestreitet. Premierengegner sind der gastgebende ASV Veitsbronn und der TSV Feucht.