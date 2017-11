Rabe Socke auf der Bühne

Eine vergnügliche Geschichte rund um den Raben Socke zeigt das Theater-vom-Rabenberg am Mittwoch, 15. November, in einem kindgerechten Theaterstück. Es wird aufgeführt im Pfarrzentrum St. Augustin (Obere Klinge 2) mit den Figuren aus der Puppen-Werkstatt Monika Seibold. Es ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und wird um 14 und 16 Uhr aufgeführt. Die Spieldauer beträgt ungefähr 45 Minuten. Eintrittskarten gibt es ausschließlich an der Tageskasse, ab einer halben Stunde vor Beginn der Vorstellung. Mehr Infos sind auf www.theater-vom-rabenberg.de oder unter dem Tournee-Telefon 0175/2555527 erhältlich. red