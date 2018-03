Qualmender Mülleimer in der Schule

Am Donnerstag, gegen 4.30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil ein Brandmelder in einer Hammelburger Schule ausgelöst hatte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden in einem Werkraum einen qualmenden Mülleimer mit Papierresten auf. Warum das Papier in der Nacht zu kokeln anfing ist nicht bekannt. Eine Brandstiftung kann jedoch ausgeschlossen werden, heißt es im Polizeibericht. Es entstand auch keinerlei Sachschaden in dem Werkraum. pol