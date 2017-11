Qualifizierte Beamte

Der unterfränkische Beamtennachwuchs ist gut qualifiziert. Regierungsvizepräsident Jochen Lange würdigte die diesjährigen Prüfungsergebnisse des staatlichen unterfränkischen Beamtennachwuchses für den Einstieg in die dritte Qualifikationsebene (vormals gehobener Dienst) in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen und für den Einstieg in die zweite Qualifikationsebene in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt Technischer Überwachungsdienst zum Schutz der Verbraucher.

Unter bayernweit 365 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Qualifikationsprüfung für den Einstieg in die dritte Qualifikationsebene lagen die Anwärter Claudia Hartmann (Platzziffer 6, Würzburg, ausgebildet am Landratsamt Rhön-Grabfeld, beschäftigt bei der Regierung von Unterfranken) sowie Sandro Baumgart (Platzziffer 31, Wartmannsroth, ausgebildet am Landratsamt Bad Kissingen, beschäftigt am Landratsamt Main-Spessart) sogar im ersten Zehntel. Bei der Qualifikationsprüfung der Lebensmittelkontrolleure konnte Katharina Lenhart (Hof-Bieber, ausgebildet und beschäftigt beim Landratsamt Bad Kissingen) die Platzziffer 2 bei 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bayernweit belegen.

Mit ihren Prüfungsergebnissen haben Claudia Hartmann, Sandro Baumgart und Kathari-na Lenhart schon bei ihrer Ausbildung viel Engagement gezeigt, hieß es weiter. ruf