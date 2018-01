Qualifikationsturniere sind angesetzt

Am Wochenende 9./10. Dezember beginnt für die Jugendfußballer im Kreis Schweinfurt die Hallenrunde. Bei der A-, B-, C- und D-Jugend (Altersklassen U19 bis U13) stehen in der Halle am Tuchanger in Zeil die Qualifikationsrunden an, an denen vorrangig die Mannschaften aus dem Kreis Haßberge teilnehmen.

Die jeweils drei Erstplatzierten qualifizieren sich für die Kreisendrunde am 5., 13. und 14. Januar in Bergrheinfeld. Jeweils acht Mannschaften treten bei der B- und D-Jugend an, die in zwei Gruppen spielen. Bei der A-Jugend (sechs) und der C-Jugend (sieben) spielt jeder gegen jeden.

Nachstehend die Termine und Teilnehmer:

D-Jugend , Sonntag, 10. Dezember, ab 9.30 Uhr, Gruppe A: FC Sand, TV Haßfurt, SG Nassach, JFG Euland, Gruppe B: JFG Haßfurter Maintal, SG Ebelsbach, SG Eltmann, TG Schweinfurt. Endspiel: 13.15 Uhr

C-Jugend , Samstag, 9. Dezember, ab 9 Uhr: FC Sand, SG Eltmann, TV Haßfurt, SG Gerolzhofen, FSV Krum, TSV/DJK Wiesentheid, TG Schweinfurt

B-Jugend , Sonntag, 10. Dezember, ab 10 Uhr, Gruppe A: SG Zeil, TV Haßfurt, FC Gerolzhofen, SG Kleinsteinach, Gruppe B: FC Sand, JFG Haßfurter Maintal, FSV Krum, Dreiberg Kickers Knetzgau, Endspiel 19 Uhr

A-Jugend , Samstag, 9. Dezember, ab 15 Uhr: FC Sand, SG Eltmann, FSV Krum, JFG Haßfurter Maintal, TV Haßfurt, SG Hesselbach red