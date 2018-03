Quadfahrer bereiten Freude

An einem regnerischen Sonntagnachmittag liegt das Gartengelände von Regens Wagner Burgkunstadt meist ruhig da. Doch vergangenen Sonntag wurde das regnerische Idyll von lauten Motoren und kindlichen Freudenschreien durchdrungen. Die Quadfreunde Marktzeuln statteten dem Kinder- und Jugendbereich einen außergewöhnlichen Besuch ab und luden ein zum Quadfahren.

Nach einem kurzen, lockeren Kennenlernen und anfänglichem Zögern trauten sich die ersten Kinder auf die eindrucksvollen Fahrzeuge und wollten nach der ersten Runde im Gartengelände gar nicht mehr runter.

Nach und nach wuchs die Zahl der Mutigen und es dauerte schließlich zwei Stunden, bis alle Kinder und Jugendlichen hungrig und schwer beeindruckt trockene Räume aufsuchten. So zog man in den Saal München bei Regens Wagner Burgkunstadt, um gemeinsam zu essen und zu reden. Vorher jedoch warteten noch Geschenke auf die Sieben - bis 19-Jährigen. Die Quadfreunde ließen sich die Überraschung nicht nehmen, Sponsoren zu suchen und Spielzeuge sammeln. Die Firmen Zapf Creation AG, HABA und Wehrfritz spendeten reichlich, und mit jedem Karton der geöffnet wurde, staunten die Kinder mehr. Auch für das leibliche Wohl fanden die Quadfreunde Sponsoren - die Pizzeria Il Corso in Fürth am Berg, die Metzgerei Mantel sowie die Bäckereien Schuster und Schäfer in Altenkunstadt versorgten die hungrigen Quadfahrer und ihre neuen Schützlinge mit der notwendigen Energie.

Gesamtleitung Sabine Schubert und Bereichsleitung Rebecca Mätzke zeigten sich überrascht von so großem sozialen Engagement und bedankten sich herzlich bei den Quadfreunden Marktzeuln. "Es ist besonders die Freude am Fahren, die wir teilen möchten", erklärt Peter Buckreus die Aktion. Das Lachen der Kinder und Jugendlichen an diesem Tag lässt keinen Zweifel daran, dass dieses Ziel erreicht wurde. red