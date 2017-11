Puppentheater in der Kommunbräu

Am Sonntag, 12. November, spielt um 15 Uhr die Fröhliche Kinderbühne

"Wie der Kaschber dem Prinzen half, sein Glück zu finden" in der "Kommunbräu", Grünwehr 17 in Kulmbach.Das romantische Puppentheaterstück von Franziska Fröhlich und Siggi Michl handelt von Olaf, einem Prinzen, der nur scheinbar alles hat, was man braucht um glücklich zu sein. Mit wunderschönen Handpuppen und Bühnenbildern und einem Kaschber mit fränkischem Dialekt verzaubert die Geschichte Kinder und Junggebliebene. Die Vorstellung dauert circa 50 Minuten. red