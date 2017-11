Punkt wäre für Ebing ein Erfolg

Nach dem 20. Spieltag an diesem Wochenende geht die Fußball-Bezirksliga Oberfranken West offiziell in die Winterpause. Doch noch nicht für alle Mannschaften ist Schluss, denn es stehen noch etliche Nachholspiele an - auch für die SpVgg Ebing (Platz 8) und den Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg, die am Sonntag aufeinandertreffen. Ein Derby steigt auch in Würgau, wo der SV (15.) den FC Oberhaid (6.) erwartet. Im Kellerderby stehen sich Bosporus Coburg (14.) und der SV Dörfleins (16.) gegenüber.



SpVgg Ebing -

FC Eintracht Bamberg

Torlos trennte sich die SpVgg zuletzt vom TSV Schammelsdorf, punktete also. Ein Unentschieden würden die Dumpert-Schützlinge wohl auch gegen den FC Eintracht Bamberg gerne mitnehmen. Denn trotz Ebinger Heimvorteils gehen die Bamberger in diese Partie als Favorit. Zu groß sind ihre spielerischen Qualitäten gegenüber der Konkurrenz, auch wenn sie nicht unschlagbar sind. Der TSV Schammelsdorf lässt grüßen. So wird sich der heimische Coach schon einiges einfallen lassen müssen, um dem Favoriten vielleicht doch ein Bein stellen zu können. Viel wird auch davon abhängen, mit welchem Personal die Ebinger auflaufen können. Denn bekanntlich kann der Trainer seit Wochen nicht mehr aus dem Vollen schöpfen. Mannschaftliche Geschlossenheit ist aber auf jeden Fall ein Plus der Hausherren. Bei den Hutzler-Schützlingen ist augenscheinlich, dass sie jedes Spiel sehr konzentriert angehen, so wie im Hinspiel, das sie mit 4:1 gewannen.



SV Würgau - FC Oberhaid

Es könnte ein durchaus interessantes Match werden, auch wenn der Vorletzte gegen den Sechsten der Tabelle antritt. Die Gäste aus Oberhaid hatten witterungsbedingt eine spieltechnische Auszeit und Zeit, um ihre zwei empfindlichen Niederlagen sowie den zum Saisonende angekündigten Rückzug von Trainer Alex Stretz aufzuarbeiten. Für den SVW war das 0:4 beim FC Coburg sicher keine so große Überraschung. Zuhause aber wollen die Würgauer wieder angreifen und die nächsten Punkte einsammeln, um vielleicht weg von den direkten Abstiegsplätzen zu kommen. Spannung scheint also schon programmiert, insbesondere deshalb, weil die starke Offensivabteilung der Gäste zuletzt Ladehemmung hatte. Können die Würgauer dem nächsten Gegner aus dem oberen Tabellenbereich ein Bein stellen? (Hinspiel 1:5)

SV Merkendorf -

TSV Mönchröden

Nachdem die Partie bei der DJK Bamberg II am vergangenen Wochenende nicht zu Ende gespielt werden konnte, steht für den SV Merkendorf bei lediglich 16 absolvierten Partien ein Mammutprogramm an Nachholspielen an. Dieses aber müssen die Essig-Schützlinge erstmal in die Schublade legen. Zunächst gilt es, die bislang recht erfolgreiche Saison mit einem "Dreier" gegen den TSV Mönchröden fortzusetzen. Die Akteure von TSV-Trainer Thomas Hüttl aber sind zu einer starken Einheit gereift. Seit sechs Runden sind die Gäste bei vier Siegen und zwei Unentschieden ungeschlagen, also in der Erfolgsspur. Die Auswärtsbilanz von lediglich neun Zählern aber ist nicht so furchteinflößend. Mit Respekt, aber nicht mehr, wird der SVM dieses Heimspiel angehen mit dem Ziel, den 2:1-Hinspielsieg zu wiederholen.



TSV Ebensfeld - FC Mitwitz

Ein wenig aus dem Rhythmus dürfte sich der TSV Ebensfeld befinden, nachdem von den letzten drei Begegnungen zwei ausgefallen sind. Aber vielleicht war diese Zeit auch gut zum Regenerieren, um im regulär letzten Spiel vor der Winterpause nochmal durchstarten zu können. Ein "Dreier" wäre für die Gunreben-Schützlinge sehr wichtig. Es geht für den TSV Ebensfeld aber gegen eine Mannschaft, die aufgrund ihrer guten Platzierung - Rang 5 - ohne Druck antreten kann. Die Jungs von Spielertrainer Johannes Müller sammelten schon 31 Punkte, fast doppelt so viele wie der TSV, ein. Auch auswärts versteht es der FC sich gut zu präsentieren. Fünf Niederlagen stehen fünf Siege gegenüber. Eine Remis-Team scheinen die Gäste nicht zu sein. Die Mannen um Mittelfeldakteur Kevin Popp, den erfolgreichsten Akteur bei den Ebensfeldern, haben also sehr viel Arbeit vor sich. Ein Unentschieden wie beim 0:0 im Hinspiel wäre wohl nur ein Erfolg für die Mitwitzer.



SpVgg Lettenreuth -

DJK Bamberg II

Trifft die Bayernliga-"Zweite" in Lettenreuth auf einen Aufsteiger, dessen Akku leer ist, oder hatte die SpVgg nur einen schlechten Tag? Jedenfalls sah Spielertrainer Florian Eberth seine Mannschaft bei Bosporus Coburg (0:4) von der Rolle. Geht der ältesten Truppe der Liga kurz vor der Winterpause die Luft aus? Kann sein, aber davon dürfen die Gäste erstmal nicht ausgehen. Vielmehr müssen sie sich auf einen Gegner einstellen, der diesmal ein völlig anderes Gesicht zeigt. In der Lage, die Spielhoheit zu übernehmen, sind die Don Bosco-Kicker allemal, ein Selbstläufer aber wird diese Partie sicher nicht. (Hinspiel 0:3)



FC Coburg -

TSV Schammelsdorf

Zwei sehr erfolgreiche Mannschaften der letzten Wochen treffen in dieser Partie aufeinander. Insbesondere der Landesliga-Absteiger aus Coburg hat sich durch vier Siege und zwei Unentschieden wieder ins Gespräch um den Aufstieg gebracht. Die Jungs von FC-Trainer Mathias Christl sind zuhause noch ungeschlagen. Die Aufgabe der Gäste wird also äußerst schwer. Doch die Kauder-Truppe fährt mit viel Selbstvertrauen in die Vestestadt. Der Favorit sind die Hausherren, doch wäre es nicht das erste Mal, dass die Schammelsdorfer diesem die Grenzen aufzeigen bzw. wie im Hinspiel (2:3) sehr gut mithalten. - Fanbus-Abfahrt: Sonntag, 12 Uhr, Sportheim.



TSV Meeder -

TSV Breitengüßbach

Nicht gerade in Hochstimmung werden die Güßbacher gen Meeder fahren. Dies aber haben sich die Akteure von Trainer Roman Herl schon selbst zuzuschreiben, verloren sie doch gegen den SV Dörfleins durch zwei Last-Minute-Gegentore nach Führung noch mit 1:2 und gaben so wichtige Punkte her. Beim nächsten Aufsteiger dürfen sich die Gäste dies nicht wieder leisten. Denn wenn das Team von Trainer Simon Schiller mal einen Lauf hat, ist es schwer zu stoppen. Das 7:0 gegen Oberhaid vor zwei Wochen ist Beleg dafür. Für Breitengüßbach heißt es also auch diesmal: Dagegenhalten und Torjäger Waldemar Mayer ins Spiel bringen. (Hinspiel 0:0)



SV Bosporus Coburg -

SV Dörfleins

Für den SV Dörfleins steht in Coburg einiges auf dem Spiel. Denn durch den überraschenden 2:1-Auswärtssieg in Breitengüßbach haben sich die Herrmannsdörfer-Schützlinge unvermittelt die Chance erarbeitet, von hinten wegzukommen. Gleiches aber gilt auch für die Coburger, die seit drei Runden ungeschlagen sind. Beim 4:0 gegen allerdings indisponierte Lettenreuther lieferten die Hausherren jüngst eine starke Vorstellung ab. So gilt es für den SVD an die Güßbacher Leistung anzuknüpfen, also wieder über sehr viel Einsatz und Erfolgswillen dagegenzuhalten.(Hinspiel 1:2)