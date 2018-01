Punkt für Punkt aus dem Gemeinderat

Anonyme Beisetzungen Gemeinderat Edwin Metzler schlug vor, die Fläche von drei nicht genutzten Gräbern im Bereich unterhalb des Priestergrabes in eine kleine Grünfläche umzugestalten. Beim Trend zu anonymen Beisetzungen und Waldfriedhöfen könnte die Gemeinde hier ein vergleichbares Angebot machen. Auch hier wird man einen Ortstermin machen.



Jugendraum Bürgermeister Alfred Gündling informierte darüber, dass er den Jugendraum im gemeindlichen Bauhof wegen Hygienemängeln geschlossen habe. Wenn sich die Situation im Raum ändere, könne eine Wiedereröffnung erfolgen.



Mulchgerät Nachdem ein Anbieter der Gemeinde ein Mulchgerät vorgeführt hatte, entschied der Gemeinderat, rund 7000 Euro zu investieren und ein solches Gerät zu kaufen. Auf Rückfrage wurde eine jährliche Nutzung des Gerätes an etwa 14 Tagen genannt.



Neujahrsempfang Beim letzten Neujahrsempfang hatten einige Gemeinderäte ein mangelndes Interesse an der Veranstaltung festgestellt und angeregt, den Kreis der geladenen Gäste zu erweitern. In einer früheren Sitzung war angeregt worden, auch Gewerbetreibende einzuladen. Bei einer Betrachtung der Liste von rund 80 gemeldeten Gewerbetreibenden in Ramsthal (Inhaber eines Gewerbescheins) wurde festgestellt, dass der Rahmen der Veranstaltung im Rathaus aus räumlichen Gründen gesprengt werden würde. Der Mehrzweckraum im Sportheim wurde alternativ genannt. Das Gremium sah noch Gesprächsbedarf und verlegte die Diskussion darüber allerdings in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung.



Ortsbroschüre Von einem Treffen des Tourismusausschusses gab der Bürgermeister einen kurzen Bericht. Häufig wüssten Interessenten nicht, an wen sie sich wenden sollen, wenn sie Veranstaltungen oder Informationen veröffentlichen wollten. Auch der aktuelle Internetauftritt der Gemeinde sei nicht mehr zeitgemäß hinsichtlich Inhalt, Gestaltung und Technik. Die vor Jahren erstellte Ortsbroschüre soll vollständig überarbeitet und in geringerer Stückzahl als beim letzten Mal neu gedruckt werden. Dadurch soll zukünftig eine kurzfristigere Anpassung und Aktualisierung erfolgen können. Angebote für die einzelnen Punkte sollen nun eingeholt werden.



Bauantrag Matthias Konrad legte einen Bauplan zum Abriss des Dachstuhls und zur Aufstockung seines Hauses am Hopfenweg vor. Der Rat stimmte dem Plan mit den erforderlichen Abweichungen zum Bebauungsplan hinsichtlich Dachform, Dachneigung und Anzahl der Vollgeschosse zu. hla