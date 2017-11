"Pumas" erlegen "L.A."

Der FC Herzogenaurach, der in der vergangenen Saison in der Kreisliga ER/PEG noch gegen den Abstieg kämpfte, hat Tabellenführer SV Langensendelbach die erste Saisonniederlage zugefügt. Alle anderen Partien der Spielklasse fielen ebenso aus wie die Begegnungen der SpVgg Erlangen (Landesliga), des TSV Brand und des TSV Lonnerstadt (Bezirksoberliga) sowie des TSV Frauenaurach (Bezirksliga). Bezirksliga-Neuling Adelsdorf erkämpfte sich beim FC Schlaifhasuen einen Punkt. In der Kreisklasse 1 holte Weisendorf gegen Heßdorf einen erwartbaren Kantersieg, die SG Etzelskirchen/Lonnerstadt II bezwang den ATSV Erlangen knapp.



Bezirksliga Mittelfranken 1

FC Schlaifhausen -

SC Adelsdorf 1:1

Schlaifhausen startete besonders in der Defensive konzentriert und ließ die Gäste ein ums andere Mal an der Abseitsfalle verzweifeln. In der 37. Minute gelang Angela Pieger nach einem gut getimten Pass von Ramona Weisel die 1:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte knüpfte die Walberla-Elf an die konzentrierte Spielweise nahtlos an, erarbeitete sich aber keine zwingenden Möglichkeiten. Auf der anderen Seite holte Eva Funke geschickt einen Elfmeter für Adelsdorf heraus, den Marie Mönius zum 1:1-Endstand verwandelte (51.). cg



Kreisliga ER/PEG

FC Herzogenaurach -

SV Langensendelbach 3:2

Die Gastgeber hatten nichts zu verlieren und machten es dem Spitzenreiter schwer. Bei einem der Entlastungsangriffe brachte Erika Koffler den FCH aus der Distanz sogar in Führung (15.). Da beide Teams am Aluminium scheiterten, ging es mit dem 1:0 in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff legte ".L.A." eine Schippe drauf und markierte mit einem direkt verwandelten Eckball den Ausgleich (60.). Herzogenaurach hatte aber die richtige Antwort: Auf Zuspiel von Annika Spingler traf Elena Dehmer zum 2:1 (65.). Tina Jordan ließ das Team von Trainer de Luca mit einem Sonntagsschuss an die Sensation glauben. Tatsächlich ließ der FC nur noch den Anschlusstreffer von Christina Hofmann zu (81.). red



Kreisklasse 1 ER/PEG

ASV Weisendorf -

SpVgg Heßdorf 11:0

Der Primus zeigte gegen den zu neunt angetretenen Neuling keine Gnade. Lea Maschke (4), Laura Mönch (3), Nadine Ebersberger (2), Maria Eichenlaub und Verena Stürmer trugen sich in die lange Torschützenliste ein.

SG Etzelsk./Lonnerst. II -

ATSV Erlangen 2:1

Über eine Stunde passierte in den Strafräumen nicht viel, dann brachte Julia Altmann den ATSV in Führung (65.). Der Vorsprung hielt bis zur 88. Minute, dann egalisierte Sonja Lutz. Weil Christina Berthold direkt nach dem Anstoß einen Treffer nachlegte, war Erlangen auch um den einen Punkt gebracht. rup