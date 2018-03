PSV ist ungeschlagen Meister

Ungeschlagen holt sich der PSV Franken Neustadt die Meisterschaft in der Sportkegel-Kreisklasse A. Das Team um Kapitän Andreas Bieberbach stand vom 1. Spieltag an, unangefochten an der Spitze und steigt souverän in die höchste Spielklasse des Keglerkreis West auf. Nach dem Titelgewinn und dem Pokalerfolg bleibt das Team fokussiert und will am Sonntag, 15. April mit dem Kreispokal auf Bezirksebene das "Triple" perfekt machen. - Die erfolgreiche Mannschaft (stehend von links): Kurt Moser, Arno Luthardt, Marcel Bajus, Michael Steller; unten von links: Andreas Bieberbach und Bastian Bieberbach. Foto: privat