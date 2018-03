PSV Franken Neustadt triumphiert nach Startschwierigkeiten noch deutlich

Einen souveränen Start-Ziel-Sieg feierte der PSV Franken Neustadt am vorletzten Spieltag in Bad Langensalza. Die Puppenstädter lieferten dabei eine kompakte Vorstellung ab und ließen zu keiner Zeit Zweifel am Sieg aufkommen. Neustadts Bester war einmal mehr Michael Lohrer mit 946, dicht gefolgt von Thorsten Kockmann (944).

Jürgen Bieberbach, Michael Lohrer und Dietmar Gäbelein nahmen sich vom Start weg viel vor und wollten die noch ungeschlagenen Hausherren sofort unter Druck setzen, doch dieses Vorhaben klappte die ersten paar Würfe noch nicht. Jürgen Bieberbach verkorkste den Start komplett, doch der Kapitän bewies einmal mehr Kampfgeist und durch tolles Abräumspiel standen am Ende ordentliche 927 am Totalisator, womit er gegen den schwächelnden Rinaldo Schaller (829) wichtigen Boden gutmachte.

Im anderen Duell zwischen Michael Lohrer und Sven Röthig hatte zunächst der Gastgeber leichte Vorteile, doch auch Lohrer steigerte sich gewaltig und gewann sein Duell mit 946:878 recht deutlich. Im dritten Duell hatte Dietmar Gäbelein den starken Fabian Backhaus lange Zeit im Griff, doch im letzten Durchgang verletzte sich Gäbelein, so dass er sein starkes Spiel nicht bis zum Schluss durchziehen konnte. Schlussendlich zog er mit 916 klar den Kürzeren, da sein Gegenüber am Ende groß aufspielte und mit 968 Tagesbester wurde.

Trotz der 124-Kegel Führung war der Respekt vor den Hausherren groß, da sie nun ihre stärksten Spieler ins Rennen schickten. Die Puppenstädter um Sascha Hammer, Thorsten Kockmann und Jochen Geiger waren allerdings von der ersten Kugel an hellwach und bauten den Vorsprung schnell auf über 170 Kegel aus, so dass der Bann der Gastgeber schnell gebrochen war. Weiterhin in aufsteigender Form präsentierte dabei sich Sascha Hammer, der eine konstante Serie ablegte und mit 913 sein Duell gegen Heiko Zenker (909) knapp gewann.

Auch Thorsten Kockmann (944) bestätigte erneut seine Form und Jochen Geiger reihte sich mit 909 ins kompakte Mannschaftsgefüge ein.

Alles in allem war es ein ungefährdeter Sieg für die Neustadter Franken, die nun weiterhin mit den ebenfalls siegreichen Bayreuthern gleichauf liegen. Nach der spielfreien Osterwoche kommt es dann zum "Herzschlagfinale" - die Puppenstädter müssen auf der gefürchteten Anlage in Friedberg bestehen, während die Bayreuther in Bad Langensalza antreten müssen.



Stimmen zum Spiel:

Heiko Zenker (Kapitän KV Bad Langensalza): "Wir haben es heute dem Gegner durch einer katastrophalen Leistung am Start zu leicht gemacht. Der Weg war somit frühzeitig geebnet und Neustadt hat den Sieg sicher nach Hause gespielt. Wir wollen uns in zwei Wochen nochmal ordentlich steigern und die Saison mit einem Sieg beenden."

Jürgen Bieberbach (Kapitän PSV Franken Neustadt): "Wir sind heute ganz schlecht aus den Startlöchern gekommen und waren sehr verkrampft. Mir war das Ergebnis aber heute egal, wichtig waren die zwei Punkte und diese haben wir souverän eingefahren."