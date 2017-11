Prügelei zwischen zwei Jugendgruppen

Zu einer größeren Auseinandersetzung kam es in der Nacht zum Sonntag in der Diskothek "U-Night". Bei einer Rangelei zwischen zwei Jugendgruppen wurden drei Jugendliche durch Faustschläge verletzt. Grund für die Auseinandersetzung war ein vorangegangenes Anrempeln. Alle Beteiligten wiesen eine erhebliche Alkoholisierung auf. Drei der fünf Beteiligten mussten sich nach der Auseinandersetzung in ärztliche Behandlung geben.