Prüfung von Feuerlöschern

Die Eigenheimervereinigung Ramsthal bietet die Möglichkeit, Feuerlöscher zu einem Sonderpreis überprüfen zu lassen. Die Prüfung erfolgt am Samstag, 24. März, zwischen 9 und 12 Uhr bei Werner Liebenstein, Am Singberg 5. Die Feuerlöscher können am Freitagabend vorher beschriftet abgegeben werden. sek