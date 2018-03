Protze gelingt der Bestwert

59 Erlanger Bogenschützen nahmen zum Abschluss der Hallensaison an der Stadtmeisterschaft teil. Die Tagesbestleistung bei den Männern mit dem Recurvebogen erzielte Sebastian Protze vom Bogensportverein (BSV) mit 537 Ringen. Die beste Frau war Eva Rottmann (SSG Büchenbach, 524). Etliche Schützen traten mit dem Blankbogen, also ohne Visier, an. saro

COMPOUNDBOGEN

Männer: 1.Fabian Lehr (BSV-Junioren, 562); 2. Daniel Zierke (BSV-Master, 555); 3. Gerd Bunde (SSG Erl.-Büchenbach, 540)

RECURVEBOGEN

Schülerklasse C: 1. Matteo Lombardi (Kgl. Priv. HSG, 392)

Schülerklasse B: Hanna Maid (Büchenbach, 475); 2.Nina Neußinger (BRH, 425); 3. Tamara Koch (BSV).

Schüler A: 1. Jan Pletzer (Eltersdorf, 458); 2. Nicolas Bresky (HSG, 456); David Gensler (BRH, 411)

Jugendklasse m: 1. Luka Gehr (BRH, 415); 2. Fynn Geifes (HSG)

Jugendklasse w: 1. Chiara Schultheis (BSV, 499); 2. Ronja Pletzer (Eltersdorf, 455)

Juniorenklasse w: 1. Eva Maria Rottmann (SSG Erl.-Büchenbach, 524); 2. Michele Ohnemüller (BSV, 476); 3. Kristina Poesdorf (SSG Erl.-Büchenbach).

Damen: 1. Astrid Schäfer (BRH, 480); 2. Isabell Böhnlein (BSV, 455); 3. Sabrina Gutzeit (BSV, 422).

Herren: 1. Sebastian Protze (BSV, 537); 2. Stefan Sommerer (HSG, 497); 3. Thomas Schultheis (BSV, 478)

Masters w: 1. Elke Schmidt (BSV, 481); 2. Stella Körber (BSV, 421); 3. Brigitte Bunde (Büchenbach, 395)

Masters m: 1. Hans-Peter Rieger (BSV,463); 2. Günter Wahl (Eltersdorf, 461); 3. Axel Fella (HSG, 454)

BLANKBOGEN

Schüler: 1. Justus Schilling (Tennenlohe, 284); 2. Elia Bauernschmidt (Tennenlohe, 268); 3. Jan Bamberger (Tennenlohe)

Erwachsene: 1. Anatol Manaenko (BSV, 414); 2. Karl-Heinz Schlee (HSG, 362); 3. Frank Hoffmann (Tennenlohe, 339)