Protokolle der Geistlichen Regierung

Der Frankenbund lädt am Mittwoch, 13. September, zu seiner 353. Tambosi-Runde "Unterwegs" ein. Im Archiv des Erzbistums Bamberg präsentiert der Leiter des Archivs, Diakon Andreas Hölscher, den Vortrag mit Lichtbildern mit dem Titel "Ein verborgener Schatz - Die Protokollbücher der Geistlichen Regierung des Bistums Bamberg im 17. und 18. Jahrhundert". Das Archiv des Erzbistums Bamberg ist das Zentralarchiv für alle kirchlichen Behörden, Einrichtungen und Organisationen im Gebiet der Erzdiözese Bamberg. Es ist daher für alle Dienststellen und Einrichtungen des Erzbischöflichen Ordinariates Bamberg zuständig. Ebenfalls im Zuständigkeitsbereich des Archivs liegt die Pfarrarchivpflege und die archivarische Betreuung aller kirchlichen Institutionen der Erzdiözese. Treffpunkt ist um 15.45 Uhr am Parkplatz des Archivs am Regensburger Ring 2. Mitglieder und Gäste sind willkommen. red