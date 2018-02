Protest bei Söder-Besuch in Zeil?

Der Verein "Unser Steigerwald" hat für den heutigen Donnerstag eine Demonstration in Zeil angemeldet. Anlass ist der Besuch von Finanz- und Heimatminister Markus Söder (CSU) beim Landfrauentag. Die Protestteilnehmer treffen sich, wie der Verein mitteilte, um 14.30 Uhr an der Tuchanger-Halle. Im Verein "Unser Steigerwald" haben sich die Gegner eines Nationalparks im Steigerwald organisiert. Der Landfrauentag des Bayerischen Bauernverbandes am heutigen Donnerstag beginnt nach den Angaben der Veranstalter bereits um 12 Uhr. Das Referat des designierten bayerischen Ministerpräsidenten ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. Markus Söder spricht laut Bauernverband zum Thema "Das ist Heimat". Alle interessierten Frauen sind eingeladen, am Landfrauentag in Zeil teilzunehmen. ks/sw