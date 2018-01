Promotion mit Glitzer und Glamour

Die neueste Platinlegierung für die Schmuck- und Uhrenherstellung kommt aus Bayreuth: Tanja Trosch (30 Jahre) hat sie im Rahmen ihrer Promotion am Lehrstuhl für Metallische Werkstoffe bei Prof. Dr.-Ing. Uwe Glatzel in Zusammenarbeit mit einem Schweizer Speziallieferanten für die Schmuckindustrie entwickelt.

Fachleute loben vor allem Farbe, Glanz, Robustheit und gute Gießbarkeit, heißt es in einer Mitteilung der Uni Bayreuth. Dass die Gießbarkeit nun eigens gemessen werden kann, hat Petra Pfizenmaier (28) ebenfalls am Lehrstuhl Metallische Werkstoffe, ermöglicht.



Ansprüche steigen

Die Anforderungen sowohl an Qualität und Optik in der Schmuckindustrie wachsen stetig. Diesen Herausforderungen haben sich zwei junge Wissenschaftlerinnen am Lehrstuhl Metallische Werkstoffe der Universität Bayreuth gestellt. In Zusammenarbeit mit der Firma Varinor SA in Delémont, Schweiz, hat Tanja Trosch erfolgreich die neue Platinlegierung entwickelt. Diese neue Legierung mit mindestens 95 Prozent Platin und maximal fünf Prozent anderen Metallen wurde kürzlich zum Patent angemeldet.

Besonderes Augenmerk hat Trosch auf brillanten Glanz und auffallende Helligkeit gelegt, da beides beim Verkauf der Schmuckstücke wichtige Kriterien sind. Der Materialwissenschaftlerin ist es gelungen, eine Platinlegierung zu entwerfen, die nicht nur hohe Verschleißfestigkeit aufweist, sondern auch gute Gießbarkeit hat. Die ist notwendig, um immer ausgefallenere und filigranere Designs bei Schmuck und Uhren zu ermöglichen.



Preiswürdiger Beitrag

Bei der Bestimmung der Gießbarkeit wurde Tanja Trosch von Petra Pfizenmaier unterstützt. Die Studentin hatte in ihrer Masterarbeit eine Möglichkeit zur Quantifizierung der Gießeigenschaften der untersuchten Platinlegierungen entwickelt. Für ihren ausgezeichneten Studienabschluss im Fach Materialwissenschaft und Werkstofftechnik erhielt Petra Pfizenmaier den Studienpreis der Fakultät für Ingenieurwissenschaften. red