Prominenz gewinnt Kerwa-Spiel mit 7:4

Der Reigen der Messen anlässlich des Jubiläums der vor 150 Jahren geweihten St.-Bartholomäus-Kirche wurde mit einem Dankgottesdienst für die Gemeinde fortgesetzt, dessen musikalische Ausgestaltung die Kirchenband der Nachbarpfarrei St. Michael aus Stadtsteinach übernahm.



Glockenklang im Radio

Am Kirchweih-Sonntag um 12 Uhr wurde dann das Glockenläuten der Pfarrkirche vom Bayerischen Rundfunk im Radio übertragen.

Die Sportheimkerwa des ATS Wartenfels begann traditionsgemäß mit einem Gaudifußballspiel der Gaasleit'n-Girls gegen eine Prominentenauswahl der Gemeinde.



Super Kondition

Dank ihrer hervorragenden Kondition und der Klasseparaden von Torwart Raimund Graß setzten sich die Prominenten mit 7:4 durch.

Nach dem Kerwa-Ausgraben und dem Baum-Aufstellen am Sportheim spielten am Abend "Tschito + Lasse" zum Tanz auf.

Am Montagnachmittag durfte zum Abschluss der Festtage das Rumspielen nicht fehlen. Heuer waren die Mitglieder der Ortsgruppe des Frankenwaldvereins dran und machte sich mit einem geschmückten Traktor von der Gaststätte Geyer aus auf den Weg durch die ganze Ortschaft.



Spenden für Pflasterung

Die Spenden aus der Bevölkerung sollen für die vorgesehene Pflasterung des Festgeländes an der Frankenwaldhütte verwendet werden. kpw