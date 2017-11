Projekte der Architektur

Architektur-Interessierte aufgepasst: Die Dienstagsreihe in der Hochschule Coburg wird fortgesetzt. Sebastian Stretz vom Büro Skvadrat ist am Dienstag, 21. November, um 19 Uhr, zu Gast. Das Büro ist aktuell an verschiedenen Standorten in Deutschland und in Österreich vertreten. Es bearbeitet Projekte vom Einfamilienhaus bis hin zu komplexen Wohnquartieren. Der Vortrag findet im Audimax des Campus Design statt und ist kostenlos. red