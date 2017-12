Projektchor soll Kantate einstudieren

Die Evangelische Kantorei Herzogenaurach lädt interessierte Sänger und Sängerinnen zu einem Projektchor ein. Manche erinnern sich wohl noch an das "Große Abendlob", das 2015 zur Einweihung der damals neuen Kirche erklungen ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

In ähnlicher Weise hat Kantor Gerald Fink zum Reformationsjubiläum 2017 eine Kantate komponiert, die nun mit großem Chor einstudiert werden soll. Die Proben beginnen am Montag, 18. September, und reichen bis zum Aufführungstermin am 5. November.

Neben der Uraufführung der Kantate "Viel Erlösung bei ihm" (nach Texten von Martin Luther und Motiven von Johann Sebastian Bach) für Chor und Streicher wird das Orchester "KlangLust!" eine Streichersinfonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy sowie das Konzert "Te Deum" für Solo-Orgel und Orchester, ebenfalls aus der Feder von Gerald Fink, aufführen.

Die Proben für das neue Chorwerk finden immer montags um 20 Uhr im Martin-Luther-Haus statt. Die Kantorei freut sich über zahlreiche singende Gäste (Chorerfahrung wäre vonnutzen), um den spannenden Weg der Erarbeitung dieses modernen Stückes gemeinsam zu gehen. Wer noch weitere Informationen benötigt, kann sich per E-Mail an geraldfink@gmx.de oder unter der Telefonnummer 09132/40988 direkt an Kantor Gerald Fink wenden. red