Projekt zum Schutz des Rebhuhns gestartet

Schutz lohnt sich



Der selten gewordene Feldvogel kämpft ums Überleben. Seit Januar 2018 gibt es ein neuartiges Projekt, um den Lebensraum des Rebhuhns wieder aufzuwerten. Der BBV ist vom innovativen Konzept mit vielen neuen Ansätzen überzeugt und unterstützt es in allen Bereichen, heißt es in einer Pressemitteilung.Die Auftaktveranstaltung in Ottowind zum aktuellen Projekt "Agrarlandschaft Oberfranken", gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds, war sehr gut besucht. Die "Agrarlandschaft von morgen - zeitgemäße Lösungen für die Lebensgemeinschaft Rebhuhn" ist nicht nur Titel, sondern auch Programm und stößt sowohl bei Landwirten als auch Jägern gleichermaßen auf ein breites Interesse. Landeigentümer, -nutzer und -bewirtschafter haben in diesen Tagen mehrfach die Gelegenheit, sich während eines anschaulichen Vortrags ausführlich über das Rebhuhn und seine besonderen Ansprüche und Gefährdungsursachen zu informieren.Die Referenten der Ökologischen Bildungsstätte Oberfranken, Naturschutzzentrum Wasserschloß Mitwitz, Geschäftsführer André Maslo und Projektbetreuerin Susanne Bosecker, erläuterten sehr anschaulich besonders die Ansprüche des Rebhuhns sowie die jagdlichen und speziell die landwirtschaftlichen Möglichkeiten zur Bestandssicherung und Optimierung des Lebensraums der mittlerweile stark gefährdeten Feldvogelart. BBV-Geschäftsführer Hans-Jürgen Rebelein ging darüber hinaus auf die förderrechtlichen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen ein und machte deutlich, wodurch die innovativen Lösungsansätze überzeugen. Er machte klar, dass eine Unterstützung des Projektes durch gezielte Maßnahmen, die teils direkt durch Projektgelder finanziert werden, für die Landwirte sehr attraktiv sei. Rebelein stellte fest: "Ich bin der Meinung, es lohnt sich auf alle Fälle, das Projekt zu unterstützen, nicht nur, um sich wieder öfter über den Anblick der bei uns selten gewordenen Rebhühner zu erfreuen, sondern auch aus betrieblicher Hinsicht." Informationen unter www.oekologische-bildungsstaette.de oder direkt melden bei susanne.bosecker@ oekologische-bildungsstaette.de.