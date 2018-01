Die Vorträge des Universitätsbundes beginnen wieder am Montag, 9. Oktober. Prof. Dr. Karl Kreuzer referiert zum Thema "Religiöse Gerichtsbarkeit und religiöses Recht im modernen Staat: Saudi Arabien - Israel - Indien - Deutschland". Dem Thema "Nachvollziehbares Traurigsein oder behandlungsbedürftige Depression: Erkennen und behandeln" widmet sich Priv.- Doz. Dr. Andreas Menke am Montag, 27. November. Mit dem Sujet "Frauen als Gestalterinnen der Kulturlandschaft" setzt sich Dr. Gerrit Himmelsbach am Montag, 11. Dezember, auseinander. "Alzheimer-Demenz - wir können etwas tun!" ist der Vortrag von Priv.-Doz. Dr. Martin Lauer am Montag, 15. Januar, betitelt. Mit "Alkohol - Kultur und Abhängigkeit" befasst sich Dr. Thomas Polak am Montag, 5. Februar. Alle genannten Vorträge finden um 19.30 Uhr im Rossini-Saal des Regentenbaus statt. sek