Programm der Seniorengruppe

Ein Friseurladenbesitzer reist nach Österreich, um das Erbe seiner verstorbenen Tante anzutreten. Die Tante hinterlässt ihm aber nur Stühle. Um sich die Rückfahrkarte leisten zu können, verkauft er den Nachlass an einen Trödler. Als er die Nacht in der Wohnung seiner verstorbenen Tante verbringt, findet er einen Brief, aus dem hervorgeht, dass ihr ganzes Vermögen von 100 000 Mark in einem dieser Stühle eingenäht ist. Am Mittwoch, 28. März, um 14.30 Uhr zeigt das Mehrgenerationenhaus bei den "Mach mit"-Senioren diesen deutschen Schwarz-Weiß-Film, der mit Witz und Temperament inszeniert wurde.

Alle anderen "Mach mit"-Senioren treffen sich wie üblich montags um 10.30 Uhr zur Gymnastik und donnerstags um 14.30 Uhr zum Veeh-Harfen-Ensemble. sek