Programm der Seniorengruppe

Die Seniorengruppe "Mach mit" kommt wie immer montags um 10.30 Uhr zur Gymnastik im Mehrgenerationenhaus zusammen. Am Mittwoch, 15. November, spricht dort Pfarrer Dr. Marcus Döbert zum Thema "Angst". Mit Geschichten, Liedern und im Gespräch kann man Ängste besser verstehen und Mut zum Leben gewinnen. Am Donnerstag, 16. November, um 18.45 Uhr trifft sich das Veeh-Harfen-Ensemble zum Einspielen für das Taizé-Gebet in der ev. Johanneskirche Bad Bocklet, deshalb fällt die Nachmittagsübungsstunde im Mehrgenerationenhaus aus. Am Freitag, 17. November, um 14.30 Uhr ist im Mehrgenerationenhaus Singen mit Mila. sek