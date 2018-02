Produkte flexibler gestalten: Hochschule will Unternehmen helfen

Für ein Projekt, das die Hochschule Coburg gemeinsam mit der Universität Bayreuth verfolgt, gibt es einen Zuschuss in Höhe von 2,8 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung beziehungsweise den Europäischen Sozialfonds.

Bei dem Projekt sollen insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen dabei unterstützt werden, ihre Produkte flexibel und kundenindividuell zu gestalten und wirtschaftlich zu produzieren. Denn durch die Erfüllung kundenindividueller Bedürfnisse bei gleichzeitig kurzen Lieferzeiten durch schlanke Prozesse und kundennahe Fertigung könne die Marktposition gefestigt und ausgebaut werden, so die Überlegung. In einer ersten Projektphase wird in enger Kooperation mit den industriellen Projektpartnern eine Roadmap zur flexiblen Fertigung individueller Produkte erstellt. Aufbauend hierauf werden in einer zweiten Phase repräsentative Anwendungsbeispiele ausgearbeitet und in einer mobilen Lernfabrik in Form von Demonstratoren anschaulich dargestellt. ct