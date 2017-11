Problemmüll wird gesammelt

Wüstenbuchau

Die Abfallberatung am Landratsamt Kulmbach weist darauf hin, dass am Samstag, 26. August, wieder Problemmüll gesammelt wird.Angefahren werden dabei folgende Standorte:? 7.30 bis 8 Uhr(Dorfplatz, am Ortsbrunnen);? 8.30 bis 9.15 Uhr(Mehrzweckhalle/Feuerwehrhaus);? 9.45 bis 10.15 Uhr(Parkplatz Sportplatz);? 10.45 bis 11.30 Uhr(Parkplatz Sportplatz) und? 12 bis 12.30 Uhr(Feuerwehrhaus).Anlieferer werden gebeten, Sonderabfälle niemals unbeaufsichtigt oder außerhalb der Sammelzeiten abzustellen, sondern den Fahrern direkt zu geben. Die Anwohner und deren Besucher müssen die Standorte am Sammeltag frei halten. Außerdem werden Problemabfälle aus privaten Haushalten aus der Stadt Kulmbach ganzjährig jeden ersten Samstag im Monat unterhalb der Müllumladestation in der Von-Linde-Straße angenommen. Altöle, Autobatterien und Altreifen werden nicht kostenlos angenommen. Die Termine können auch unter Telefon 09221/707-100 erfragt und unter www.landkreis-kulmbach.de nachgelesen werden.