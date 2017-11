Prinzenpaar ist kurz vor dem Start

In Bad Rodach rüstet man sich für die 5. Jahreszeit. Am 11.11. findet ab 11.11 Uhr mit Unterstützung des Spielmannzuges Bad Rodach der

traditionelle Rathaussturm statt. Die Bad Rodacher Faschingsgesellschaft lädt Bürger und Gäste ein, gemeinsam mit ihr auf dem Marktplatz den Faschingsbeginn zu feiern. Traditionell werden die Bürgermeister der Kurstadt den Rathausschlüssel von (Narren-)Händen in Narrenhände übergeben.

Am selben Tag, Samstag, 11. November, findet ab 19.30 Uhr die 21. Bad Rodacher Faschingssitzung in der Gerold-Strobel-Halle statt. Restkarten können an der Abendkasse erworben werden.

Auch dieses Jahr wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, verspricht die Faschingsgesellschaft in einer Pressemitteilung. Es wird schon seit Wochen fleißig geprobt, Kostüme wurden genäht, Dekoration gebastelt und Bühnenbilder gebaut. Für jeden soll wieder etwas dabei sein. Auf dass der Bad Rodacher Faschingsruf wieder durch die Straßen der Stadt erklingen mag: "Ein dreifaches Bommel, Bommel, helau!!!"

Auch das Kinderprinzenpaar freut sich schon auf die närrische Zeit: Seine Tollität Sedric I. (Thumser) aus Heldritt, neun Jahre alt und Sohn des Elferrats Matthias "König" Thumser und Ihre Lieblichkeit Elina I. (Meyer) aus Elsa, ebenfalls neun Jahre alt, die in der Kindertanzgruppe "Lollipos" tanzt, beantworteten einige neugierige Fragen:



Wie wird man Kinderprinzenpaar?

Prinzessin: Mann wird aus der Tanzgruppe ausgesucht und gefragt, ob man Lust hat, Prinzessin zu machen.

Prinz: Die Prinzessin hat mich ausgesucht, da sie ja einen Prinzen braucht. Da habe ich ja gesagt.



Was muss man denn dazu können, welche Anforderungen gibt es?

Prinzessin und Prinz: Lust am Tanzen, Spaß am Fasching und den Mut haben, vor vielen Leuten eine Rede zu halten.



Was wollt ihr während euer Amtszeit verbessern?

Prinzessin und Prinz: Es sollte so schnell wie nur möglich ein Kinderspielplatz in Bad Rodach gebaut werden, und im Waldbad hätten wir gerne eine Wasserrutsche.



Was ist das Spannendste bei den Proben zur Sitzung?

Prinzessin: Ob die Tänze klappen und wie das Programm gestaltet wird.

Prinz: Überhaupt alles drum herum ist spannend.....



Was eigentlich heißt "Bommel, Bommel, Helau"?

Prinz ( nach Einflüstern von Papa Matthias ): Das ist unser Schlachtruf und der kommt daher, da der Elferrat eine Bommel vorne an der Mütze trägt.

Prinzessin: Ist irgendwie aber lustig....



Die Fragen stellte Arne Müller.