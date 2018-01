Prinz Andreas spendet 2000 Euro

Seit zwölf Jahren setzt sich der Verein "Lebensraum - ein Hospiz für Coburg" für den Bau eines Hospizes in der Stadt ein. Fast genauso lange unterstützt Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha dieses Vorhaben. Nicht zum ersten Mal hat er nun gespendet: 2000 Euro, gesammelt bei seinem Weihnachtsempfang. Am Dienstag übergab er den symbolischen Scheck an die Vorsitzenden des Vereins, Martin Alfrink (links) und Helga Schadeberg. Er wolle andere damit anregen, Gleiches zu tun, sagte Prinz Andreas. sb