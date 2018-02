Der Coburger Adventskalender 2017 ist fertig! Wie jedes Jahr präsentiert der Lions Club Coburg Veste seinen beliebten Adventskalender. Er wird in einer Auflage von 5000 Stück gedruckt und ab dem verkaufsoffenen Sonntag, 5. November, zum Preis von fünf Euro angeboten.

Dieses Jahr betätigten sich die Erst- und Zweitklässler der Coburger Heimatringschule als junge Künstler. Ein farbenfroher Kalender ist entstanden. Aus den eingereichten Kunstwerken wurden drei Bilder besonders hervorgehoben.

Das erstplatzierte Bild zeigt einen bunten Prinz Albert, einen geschmückten Weihnachtsbaum, zwei Stadthäuser und die Veste Coburg. Prämiert wurde mit Platz eins die Schülerin Julia Tilche, mit Platz zwei die Schülerin Stephanie Günther und auf Platz drei folgt Heidi Lengdobler. Alle drei Siegerinnen (2. Klasse) erhalten einen Rundflug per Flugzeug über das Coburger Land.

Gudrun Zaddach vom Lions Club Coburg Veste lobte die Bilder: "Herausgekommen sind sehr fantasievolle und farbenfrohe Bilder, die uns die Auswahl der ersten drei Plätze unseres Malwettbewerbs nicht leicht gemacht haben." Die Rektorin der Heimatringschule, Marie-Luise Albrecht-Müller, berichtete, sie sei von Gudrun Zaddach angesprochen worden, ob ihre Schule den Adventskalender gestalten könne. "Letztes Jahr waren noch alle Kinder in der ersten Klasse. Wir hatten eine Mal-AG gegründet. Ich habe mir die bisherigen Kalender angeschaut. Eine Veste musste drauf und der Prinz Albert." Bevor es allerdings so richtig ans Malen ging, erfuhren die Mädchen und Jungen natürlich erst einmal etwas von der Liebesgeschichte von Prinz Albert und der englischen Königin Viktoria. "Groß und bunt haben wir es gemalt", teilte die Rektorin mit.

Auch die Vizepräsidentin des Lions Club Coburg Veste, Ingrid Nassios, freut sich sehr über den gelungenen Adventskalender. 24 Türchen können hier geöffnet werden. "Viele wunderbare Preise verstecken sich dahinter und das haben wir unseren Sponsoren zu verdanken, die uns wieder großzügig unterstützt haben", teilte Nassios erfreut mit.

Wie erwähnt ist der Start der Adventskalender-Verkaufsaktion am 5. November ab 13 Uhr am Stand des Lions Club Coburg Veste vor der Deutschen Bank Coburg. Darüber hinaus kann der Adventskalender dann bei den Verkaufsstellen der Zeitungen Coburger Tageblatt und Neue Presse, der Buchhandlung Riemann, des Verlags Roßteuscher, der Lottoannahmestelle Führ und der Rosenau-Apotheke im EsCo Park erworben werden. Vizepräsidentin Nassios teilte noch mit: "Mit dem Erlös fördern wir auch weiterhin Kinder- und Jugendprojekte in der Region." em