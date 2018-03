Priegendorfer kommen unter die Räder

Knapp mit 2:1 haben die Fußballer des FC Rentweinsdorf (5.) in der Kreisklasse Bamberg 1 bei der SpVgg Ebing II (15.) gewonnen. Leer ging diesmal der Tabellenzweite SpVgg Lauter aus.

SpVgg Ebing II -

FC Rentweinsdorf 1:2

Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe die Gäste den "Dreier" unter Dach und Fach hatten. Auf schwer bespielbarem Geläuf wurden viele lange Bälle geschlagen. Die Ebinger gingen in der 26. Min. durch Stefan Göller in Führung. Carlo Heim traf in der 37. Min. zum Ausgleich, während Gästespielertrainer Sebastian Derra per Strafstoß erfolgreich war (40. Min.). Feldvorteile auch nach Wiederbeginn für die Gäste, die leicht hätten erhöhen können, aber bis zum Ende um ihren knappen Erfolg bangen mussten.

FC Baunach - FC Viereth 2:1

Vor der Pause hatten die Vierether im Feld ein Übergewicht und auch die eine oder andere Möglichkeit, von denen sie lediglich eine zur verdienten Führung nutzten. Nach Wiederbeginn eine deutliche Steigerung der Hausherren, die nun mehr Druck entwickelten, was durch Tore von Simon Jungkunz (62.) und Daniel Feulner zehn Minuten später belohnt wurde.

DJK Priegendorf -

Post-SV Bamberg 0:6

Bös unter die Räder kam die DJK. Während die Hausherren nicht ihren stärksten Tag erwischt hatten, lief es bei den Gästen rund. Vor dem Wechsel trafen sie jedoch nur durch Neubauer. Bamberg nutzte nach der Pause die Möglichkeiten. Kouakou (2), Pfister (2) und Recktenwald trafen.

FC Wacker Bamberg -

SpVgg Lauter 5:3

Die Bamberger zeigten sich vom Anpfiff weg präsenter und in ihrer Spielweise robuster. Ihnen machte die Gästeabwehr das Toreschießen nicht allzu schwer, so dass mehrere krasse Abwehrfehler zu den Toren führten. Bis zum 2:2 hielt die SpVgg die Partie offen, konnte jedoch letztlich die Niederlage nicht verhindern. - Tore für Lauter: Frank 0:1 (2.), Schmitt 2:2 (30.), 4:3 Auer (57.)



A-Klasse Bamberg 1

VfL Mürsbach -

SG Reckendorf/Gerach 0:4

Tore: 0:1 Hofmann (37.), 0:2 Hofmann (39.), 0:3 Hegenwald (48.), 0:4 Hegenwald (80.) di